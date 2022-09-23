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Ховався у лісі після контрнаступу ЗСУ: поліція затримала окупанта під Вовчанськом

Фото: Ховався у лісі після контрнаступу ЗСУ: поліція затримала окупанта під Вовчанськом (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Українським правоохоронцям вдалося затримати окупанта, який після звільнення частини Харківської області ховався у лісі під Вовчанськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"23 вересня правоохоронці виявили невідомого під час патрулювання та відпрацювання деокупованих територій. Ним виявився 27-річний мобілізований уродженець міста Іловайськ Донецької області", - заявили в поліції.

За інформацію правоохоронців, чоловік 25 лютого 2022 року перетнув український кордон у складі збройних сил Російської Федерації через місто Вовчанськ.

"Зі зброєю ніс службу на блок-постах. В село Юрченкове окупант прибув місяць тому, перед контрнаступом Збройних Сил України", - додали правоохоронці.

Наразі чоловіка затримали та передали співробітникам військової служби правопорядку.

Нагадаємо, що у Харківській області рецидивіст допомагав окупантам грабувати українців.

Також, Служба безпеки затримала колаборантку, яка погодилася співпрацювати з росіянами в Шевченковому Харківської області.

Раніше, у Харківській області поліцейський перейшов на бік окупантів і намагався втекти до РФ.

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