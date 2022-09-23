Скрывался в лесу после контрнаступления ВСУ: полиция задержала оккупанта под Волчанском

Украинским правоохранителям удалось задержать оккупанта, который после освобождения части Харьковской области скрывался в лесу под Волчанском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"23 сентября правоохранители обнаружили неизвестного во время патрулирования и отработки деоккупированных территорий. Им оказался 27-летний мобилизованный уроженец города Иловайск Донецкой области", - заявили в полиции.
По информации правоохранителей, мужчина 25 февраля 2022 пересек украинскую границу в составе вооруженных сил Российской Федерации через город Волчанск.
"С оружием нес службу на блок-постах. В село Юрченково оккупант прибыл месяц назад, перед контрнаступлением Вооруженных Сил Украины", - добавили правоохранители.
Мужчина задержан и передан сотрудникам военной службы правопорядка.
Напомним, что в Харьковской области рецидивист помогал оккупантам грабить украинцев.
Также Служба безопасности задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.
Ранее, в Харьковской области полицейский перешел на сторону оккупантов и пытался бежать в РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.