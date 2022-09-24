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Ховались від обстрілів посеред лісу: військові евакуювали людей з-під Слов’янська

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Україна, Субота 24 вересня 2022 15:53
Ховались від обстрілів посеред лісу: військові евакуювали людей з-під Слов’янська Фото: військові евакуювали людей з-під Слов’янська (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Під час стабілізаційних дій, нацгвардійцями біля Слов'янська були виявлені мирні мешканці, які ховались у лісі від обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

Військові встановили, що найстаршій людині було 83 роки, а наймолодшій - 39 років.

"Одна з осіб не могла пересуватись самостійно через вік і хронічні хвороби. Спільними, рішучими діями ми змогли переправити найбезпечнішим шляхом людей до закінчення бойових дій у цьому районі Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Військові надали першу медичну і психологічну допомогу. Вже пізніше цивільним надали їжу та укриття у найближчому безпечному місці, для чого залучили всебічну волонтерську допомогу.

Нагадаємо, що раніше Збройні сили України показали, як виглядає село Богородичне Донецької області, яке нещодавно було звільнене від окупантів.

Також, українські військові зайшли до Святогірська.

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