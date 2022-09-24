Ховались від обстрілів посеред лісу: військові евакуювали людей з-під Слов’янська

Під час стабілізаційних дій, нацгвардійцями біля Слов'янська були виявлені мирні мешканці, які ховались у лісі від обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МВС України.

Військові встановили, що найстаршій людині було 83 роки, а наймолодшій - 39 років.

"Одна з осіб не могла пересуватись самостійно через вік і хронічні хвороби. Спільними, рішучими діями ми змогли переправити найбезпечнішим шляхом людей до закінчення бойових дій у цьому районі Донеччини", - йдеться у повідомленні.

Військові надали першу медичну і психологічну допомогу. Вже пізніше цивільним надали їжу та укриття у найближчому безпечному місці, для чого залучили всебічну волонтерську допомогу.