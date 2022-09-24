ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прятались от обстрелов посреди леса: военные эвакуировали людей из-под Славянска

Новина українською →
Украина, Суббота 24 сентября 2022 15:53
Прятались от обстрелов посреди леса: военные эвакуировали людей из-под Славянска Фото: военные эвакуировали людей из-под Славянска (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время стабилизационных действий, нацгвардейцами возле Славянска были обнаружены мирные жители, которые скрывались в лесу от обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

Военные установили, что самому старшему человеку было 83 года, а самому младшему - 39 лет.

"Одна из лиц не могла передвигаться самостоятельно из-за возраста и хронических болезней. Совместными, решительными действиями мы смогли переправить самым безопасным путем людей до окончания боевых действий в этом районе Донбасса", - говорится в сообщении.

Военные оказали первую медицинскую и психологическую помощь. Уже позже гражданским предоставили еду и укрытие в ближайшем безопасном месте, для чего привлекли всестороннюю волонтерскую помощь.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины показали , как выглядит село Богородичное Донецкой области, которое недавно было освобождено от оккупантов.

Также украинские военные зашли в Святогорск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие