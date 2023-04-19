ua ru
Ср, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ховались від артилерії. ЗСУ знищили місце базування окупантів (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 19 квітня 2023 20:24
Ховались від артилерії. ЗСУ знищили місце базування окупантів (відео) Фото: ЗСУ знищили місце базування окупантів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів по всій лінії фронту та знищувати місця їх базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

На опублікованому відео видно, що група росіян просувається вздовж житлових будинків. Ймовірно, вони намагались заховатися від української артилерії.

Однак українські військові не дають спокою окупантам. Вони влучними пострілами артилерії знищили місце їх базування.

"На нашій землі ворог ніде не буде почуватись у безпеці", - сказано в підписі під відео.

Нагадаємо, що українські військові минулої доби збили два ворожі розвідувальні БПЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних безпілотників, серед яких 7 – типу "Шахед-136" та 1 "Ланцет".

Українські військовослужбовці знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів, а найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
Чи надійшов Patriot з Німеччини до України: що кажуть в Повітряних силах
DAILY
Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чим Польщі не догодило українське зерно і як вирішили транзитну кризу