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Прятались от артиллерии. ВСУ уничтожили место базирования оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Среда 19 апреля 2023 20:24
Прятались от артиллерии. ВСУ уничтожили место базирования оккупантов (видео) Фото: ВСУ уничтожили место базирования окупантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают отбивать атаки окупантов по всей линии фронта и уничтожать места их базирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

На опубликованном видео видно, что группа россиян продвигается вдоль жилых домов. Вероятно, они пытались укрыться от украинской артиллерии.

Однако украинские военные не дают покоя оккупантам. Они точными выстрелами артиллерии уничтожили место их базирования.

"На нашей земле враг нигде не будет чувствовать себя в безопасности", - говорится в подписи под видео.

Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки сбили два вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных беспилотников, среди которых 7 – типа "Шахед-136" и 1 "Ланцет".

Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы кафиров, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

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