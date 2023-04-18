ЗСУ знищили російську станцію РЕБ, тривають бої за Бахмут та Мар’їнку, - Генштаб

Українські військовослужбовці знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів, а найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 44 авіаційних удари, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, постраждали цивільні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Противник, ціною великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито близько 30 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Республіки Білорусь і далі перебувають деякі підрозділи територіальних військ Збройних сил Російської Федерації.

Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Кореньок, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Глибоке, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка та Нестерне в Харківській області.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Кам’янка, Рідкодуб, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли, зокрема, населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Вугледар, Новоукраїнка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв, зокрема, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Степове та Плавні Запорізької області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон, є загиблі серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.