Хотят сбежать с войны: мобилизованные в ОРДО оккупанты ищут правозащитников, - СБУ

Это следует из перехваченного СБУ телефонного разговора захватчиков.

"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - рассказывает мобилизованный житель так называемой "ДНР" своей жене.

Он просит ее поискать, к кому можно обратиться за помощью, поскольку сам - полностью растерян.

"В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила, петушилину (прим. Пушилин) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине - я буду предателем", - говорит оккупант.

В свою очередь в СБУ дали подсказку для захватчиков, которые хотят остаться живыми.

"Звоните по номеру 2402 и сдавайтесь в плен. Эта "горячая линия" специально создана для таких случаев. Вам помогут. Работает как для российских, так и для украинских номеров", - призвали в ведомстве.

Напомним, недавно СБУ перехватила разговор, в котором российские военные делятся друг с другом лайфхаками, чтобы избежать гибели во время войны против Украины, все популярнее становится выстрел по ногам.

Также сообщалось об обнародовании разговора, в котором принудительно "мобилизованный" рассказывает о планах сбежать с войны, поскольку командование относится к его подразделению, как к"мясу".

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