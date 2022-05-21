Хочуть втекти з війни: мобілізовані в ОРДО окупанти шукають правозахисників, - СБУ

Це випливає з перехопленої СБУ телефонної розмови загарбників.

"Хоть куда-то обратиться, ну, не знаю, по правам человека, в конце концов. Е-мое, я что, в плену каком-то или в рабстве? Я не пойму вот это", - розповідає мобілізований житель так званої "ДНР" своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам - повністю розгублений.

"В Россию не пожалуешься, потому, что это Россия заставила, петушилину (прим. Пушилін) не пожалуешься, потому, что он нас подарил или продал России, Украине - я буду предателем", - каже окупант.

Своєю чергою в СБУ дали підказку для загарбників, які хочуть залишитися живими.

"Телефонуйте за номером 2402 та здавайтеся в полон. Ця "гаряча лінія" спеціально створена для таких випадків. Вам допоможуть. Працює як для російських, так і для українських номерів", - закликали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила розмову, в якій російські військові діляться одне з одним лайфхаками, аби уникнути загибелі під час війни проти України, все популярнішим стає постріл по ногах.

Також повідомлялося про оприлюднення розмови, в якій примусово "мобілізований" розповідає про плани втекти з війни, оскільки командування відноситься до його підрозділу, як до "м'яса".

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