"Хотят ли русские войны?": Зеленский задал вопрос россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский спросил у граждан России, хотят ли они войны. Поскольку, по его словам, ответ зависит только от самих россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.
"Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что главная цель Украины заключается в мире и безопасности людей.
Кроме того, Зеленский заявил, что руководство России одобрило шаг российских войск вперед.
Добавим, что вчера президент РФ Владимир Путин обратился к парламенту РФ с просьбой предоставить ему разрешение на применение российских войск за рубежом. Парламент предоставил ему такие полномочия, но соответствующих решений президент РФ пока не принимал.