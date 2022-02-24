Война лишит гарантий всех. Зеленский назвал главную цель Украины
Президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам и россиянам назвал главную цель Украины. Он подчеркнул, что она заключается в мире и безопасности людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.
"Вы требуете гарантии от НАТО и мы требуем от вас, от России, от всех Будапештских гарантов. Наша главная цель - это мир в Украине и безопасность граждан", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина готова говорить о мире и безопасности со всеми, включая руководство России. При этом он отметил, что в случае наступления российских войск, украинцы будут защищаться.
"Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины - наши лица, - сказал Зеленский. - Война лишит гарантий всех".
Напомним, поздним вечером 23 февраля главари "ЛДНР" обратились к президенту России Владимиру Путину за военной помощью.
Отметим, ранее верхняя палата парламента России предоставила Путину право использовать российскую армию за рубежом. Однако соответствующее решение президент РФ пока не принял.