"Чи хочуть росіяни війни?": Зеленський поставив питання росіянам

Президент України Володимир Зеленський запитав у громадян Росії, чи хочуть вони війни. Оскільки, за його словами, відповідь залежить тільки від самих росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.
"Чи хочуть росіяни війни? Я дуже хотів би відповісти на це питання. Але відповідь залежить тільки від вас, громадяни Російської Федерації", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що головна мета України полягає у мирі та безпеці людей.
Крім того, Зеленський заявив, що керівництво Росії схвалило крок російських військ вперед.
Додамо, що вчора президент РФ Володимир Путін звернувся до парламенту РФ з проханням надати йому дозвіл на застосування російських військ за кордоном. Парламент надав йому такі повноваження, але відповідних рішень президент РФ поки не приймав.