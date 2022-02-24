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"Чи хочуть росіяни війни?": Зеленський поставив питання росіянам

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський запитав у громадян Росії, чи хочуть вони війни. Оскільки, за його словами, відповідь залежить тільки від самих росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.

"Чи хочуть росіяни війни? Я дуже хотів би відповісти на це питання. Але відповідь залежить тільки від вас, громадяни Російської Федерації", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що головна мета України полягає у мирі та безпеці людей.

Крім того, Зеленський заявив, що керівництво Росії схвалило крок російських військ вперед.

Додамо, що вчора президент РФ Володимир Путін звернувся до парламенту РФ з проханням надати йому дозвіл на застосування російських військ за кордоном. Парламент надав йому такі повноваження, але відповідних рішень президент РФ поки не приймав.

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Володимир ЗеленськийРосійська Федерація