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Хотят расколоть Запад и Восток. Стало известно о новом фейке про беженцев во Львове

Автор: Наталия Гурковская

Информация о невежественном поведении беженцев на западной Украине, будто на курорте, не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Сотрудники Центра лично обзвонили все большие курорты и санатории Западной Украины, чтобы узнать правду", - говорится в сообщении.

По словам владельцев гостиниц, переселенцы ведут себя скромно, записываются в терроборону и помогают со сбором гуманитарной помощи.

"Фейк распространяется с целью расколоть восток и запад, но мы сейчас объединены как никогда!" - резюмировали в Центре.

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