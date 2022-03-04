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Бажають розколоти Захід та Схід. Стало відомо про новий фейк про біженців у Львові

Автор: Наталія Гурковська

Інформація про неосвічену поведінку біженців на західній Україні, наче як на курорті, не відповідає дійсності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Співробітники Центру особисто обдзвонили всі великі курорти та санаторії Західної України, щоб дізнатися правду", - йдеться у повідомленні.

За словами власників готелів, переселенці поводяться скромно, записуються в тероборону та допомагають зі збиранням гуманітарної допомоги.

"Фейк поширюється з метою розколоти схід та захід, але ми зараз об'єднані як ніколи!" - резюмували у Центрі.

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