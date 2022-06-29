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Хотят "очиститься" от влияния РФ. Данилов указал на хороший сигнал по ЕС

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Германии хотят расследовать факт умышленной энергозависимости ФРГ от России. Это первый сигнал того, что в ЕС хотят избавиться от влияния российской коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

"Призывы, прозвучавшие в Бундестаге по поводу необходимости расследования ситуации формирования умышленной энергозависимости Германии от России в период руководства страной Шредером и Меркель - первый шаг к самоочищению ЕС от российского коррупционного влияния", - написал он.

Напомним, в июне Меркель дала первое интервью после начала полномасштабной войны, в котором упомянула Путина и Украину.

Ранее Меркель допустила, что между ее отставкой и решением Путина напасть на Украину может быть связь.

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Германия