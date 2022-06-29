RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хочуть "очиститись" від впливу РФ. Данілов вказав на добрий сигнал щодо ЄС

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Німеччині хочуть розслідувати факт навмисної енергозалежності ФРН від Росії. Це є першим сигналом того, що в ЄС хочуть позбутися від впливу російської корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова.

"Заклики, які пролунали в Бундестазі щодо необхідності розслідування ситуації формування навмисної енергозалежності Німеччини від Росії в період керівництва країною Шредером і Меркель - перший крок до самоочищення ЄС від російського корупційного впливу", - написав він.

Нагадаємо, в червні Меркель дала перше інтерв'ю після початку повномасштабної війни, в якому згадала Путіна і Україну.

Раніше Меркель допустила, що між її відставкою і рішенням Путіна напасти на Україну може бути зв'язок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия