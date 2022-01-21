Хотят бросить вызов Starlink: Китай планирует построить спутниковую 5G сеть

Развертыванием глобальной спутниковой сети займется компания GalaxySpace.

Отмечается, что скорость обмена будет в пять раз выше, чем та, которую сегодня обеспечивает сеть Илона Маска Starlink.

В то же время разработчики рассчитывают на то, что высокая скорость и низкие задержки позволят ограничиться меньшим количеством спутников в космосе и обеспечат Китаю конкурентное преимущество.

Сеть GalaxySpace будет насчитывать почти 1000 спутников, что в десятки раз меньше чем у Starlink.