Хочуть кинути виклик Starlink: Китай планує побудувати супутникову 5G мережу

Китай розпочав будівництво супутникової 5G-мережі, яка може стати серйозним конкурентом для Starlink Ілона Маска. До космодрому була направлена перша партія супутників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Мережа GalaxySpace налічуватиме майже 1000 супутників, що в десятки разів менше ніж у Starlink.

Водночас розробники розраховують на те, що висока швидкість й низькі затримки дозволять обмежитись меншою кількістю супутників у космосі й забезпечать Китаю конкуренту перевагу.

Відзначається, що швидкість обміну буде вп’ятеро вищою, ніж та, яку сьогодні забезпечує мережа Ілона Маска Starlink.

Нагадаємо, 28 грудня Китай поскаржився США і ООН на проєкт Starlink Ілона Маска, який нібито загрожує безпеці тайконавтів. Також американського підприємця звинуватили й у тому, що він установлює нові правила для космічної комерції.

Ілон Маск, зі свого боку, відзначив, що космос є достатньо великим, а місця навколо орбіти вистачить усім.

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимось чином ефективно блокуємо інших", - заявив Маск.