"Космос огромен": Илон Маск ответил на обвинения, что его спутники вытесняют конкурентов

Основатель проекта Starlink Илон Маск отверг критику, что его спутники занимают слишком много места в космосе и вытесняют конкурентов. По его словам, орбитальная "оболочка" вокруг Земли больше, чем поверхность планеты и места там хватит всем.

"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные. Это не та ситуация, когда мы каким-либо образом эффективно блокируем других. Мы никому ничего не запрещали", - заявил изданию Маск, отвечая на обвинение в вытеснении с околоземной орбиты конкурентов.

Он сравнил количество спутников на низкой околоземной орбите с количеством автомобилей на Земле. По его словам, их количество на планете составляет около 2 млрд штук. При этом, уточнил Маск, поверхность Земли меньше, чем орбитальная "оболочка" вокруг планеты, где можно каждые 10 метров размещать космические аппараты.

"Это означало бы место для десятков миллиардов спутников. Пара тысяч спутников - это пустяк. Это как пара тысяч машин на Земле", - добавил Маск.