Хотів зірвати поставки зброї. СБУ затримала агента РФ, який готував підрив об'єкту у Рівному

"Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру", - йдеться в повідомленні.



Як розповіли в СБУ, таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах.



"Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС", - додали в спецслужбі.



Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою. Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.



"Наступним його "кроком" мало бути встановлення вибухівки у найбільш "вразливому" місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву", - додали в СБУ.



Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії.



За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання в РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки.



З 2014 року виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання "Оплот", а потім до так званого "батальйону хан".



Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.



У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України.