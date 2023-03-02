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Хотів зірвати поставки зброї. СБУ затримала агента РФ, який готував підрив об'єкту у Рівному

Фото: СБУ затримала диверсанта РФ, який готував підрив об'єкту у Рівному (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російського диверсанта, який намагався підірвати один із об’єктів транспортної інфраструктури Рівного. Його метою було зірвати поставки зброї на південь та схід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в СБУ, таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах.

"Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС", - додали в спецслужбі.

Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою. Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.

"Наступним його "кроком" мало бути встановлення вибухівки у найбільш "вразливому" місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву", - додали в СБУ.

Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії.

За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання в РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки.

З 2014 року виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання "Оплот", а потім до так званого "батальйону хан".

Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання "Херсон" і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України.

Як повідомлялось, у Миколаєві викрили російського шпигуна, який намагався вивідати місця базування техніки ЗСУ та склади боєприпасів.

Нагадаємо, СБУ викрила в Одеській області російського шпигуна, який розвідував позиції ППО біля Чорного моря.

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Служба безпеки України