ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розвідував позиції ППО біля Чорного моря. В Одеській області затримали агента РФ

Новость на русском →
Одеса, Четвер 23 лютого 2023 10:26
Розвідував позиції ППО біля Чорного моря. В Одеській області затримали агента РФ Фото: під Одесой затримали агента РФ, що розвідував позиції ППО біля Чорного моря (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Одеській області російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону", - йдеться в повідомленні.

Він намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії. Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя.

"Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення", - додають в СБУ.

"Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ. У подальшому російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником ФСБ", - додають в спецслужбі.

Саме перед ним ворожий поплічник "звітував" про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Як повідомлялось, СБУ затримала у Вінниці злочинця, який вербував колишніх українських в'язнів до ПВК "Вагнера". Агентом РФ виявився рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

Крім того, СБУ "розколола" співробітника білоруського КДБ, який воював у складі російської армії проти України.

Також в Україні до 14,5 років ув’язнення засуджено працівника спецслужби, що працював на російську ФСБ. Його затримали в Кропивницькому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Одеса
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України