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Хотел сорвать поставки оружия. СБУ задержала агента РФ, готовившего подрыв объекта в Ровно

Фото: СБУ задержала диверсанта РФ, готовившего подрыв объекта в Ровно (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского диверсанта, пытавшегося взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ровно. Его целью было сорвать поставки оружия на юг и восток Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Главной его задачей было осуществление диверсии на одном из ключевых объектов транспортной системы областного центра", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, таким образом агрессор надеялся сорвать поставки иностранного вооружения для Сил обороны на восточном и южном фронтах.

"Для совершения диверсии злоумышленник 19 февраля прибыл в Украину под видом жителя одной из европейских стран. Во время пересечения госграницы использовал паспорт гражданина ЕС", - добавили в спецслужбе.

По прибытии в Ровенскую область он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии для определения места установки взрывного устройства. Зафиксированы выходы диверсанта на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал за периодичностью проезда подвижного состава.

"Следующим его "шагом" должна была быть установка взрывчатки в наиболее "уязвимом" месте указанного объекта критической инфраструктуры и осуществление подрыва", - добавили в СБУ.

Однако сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия иностранца и задержали его на подготовке к совершению диверсии.

По данным следствия, фигурант имеет вид на постоянное проживание в РФ и входит в агентурный аппарат российской военной разведки.

С 2014 года выполнял враждебные задачи против сил антитеррористической операции на востоке Украины. Для этого вступил в состав группировки "Оплот", а затем в так называемый "батальон хан".

После полномасштабного вторжения вошел в ряды российской оккупационной группировки "Херсон" и активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

В сентябре прошлого года злоумышленник вернулся в Россию, где получил задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в северо-западном регионе Украины.

Как сообщалось, в Николаеве разоблачили российского шпиона, который пытался выведать места базирования техники ВСУ и склады боеприпасов.

Напомним, СБУ разоблачила в Одесской области российского шпиона, разведывавшего позиции ПВО у Черного моря.

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