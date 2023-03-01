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Шукав місця базування техніки. СБУ затримала у Миколаєві російського шпигуна

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Миколаїв, Середа 01 березня 2023 10:53
Шукав місця базування техніки. СБУ затримала у Миколаєві російського шпигуна Фото: СБУ затримала у Миколаєві агента ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві викрили російського шпигуна, який намагався вивідати місця базування техніки ЗСУ та склади боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Агентом виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій. Після початку повномасштабного вторгнення він сам вийшов на російську ФСБ та запропонував "допомогу".

Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію військових, а також намагався виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами.

Для збору інформації він "в темну" використовував українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику ФСБ. Отримані дані росіяни використовували для ракетних ударів по військових об'єктах.

Контррозвідники СБУ викрили ворожого шпигуна та затримали його. Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон з доказами, зброю та боєприпаси.

Зраднику оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Фото: СБУ затримала у Миколаєві агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила в Одеській області російського шпигуна, який розвідував позиції ППО біля Чорного моря.

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