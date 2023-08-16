Хотів вступити до лав ЗСУ, щоб "зливати" позиції окупантам - СБУ затримала російського агента

Повідомляється, що підозрюваний за вказівкою агресора мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах.

Надалі чоловік планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" росіянам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на фронті.

Проте правоохоронці своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.

Зловмисником виявився мешканець Херсона, який на період окупації міста підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії". На цій "посаді" колаборант займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми.

За наявними даними, саме тоді він потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.

Після звільнення Херсона поплічник ворога отримав завдання від росіян "залягти на дно" і згодом переїхати до Київської області.

На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там приступити до виконання ворожих завдань.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали російського пособника, який "передав" загарбникам херсонську філію "Укрпошти".

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