Хотел вступить в ряды ВСУ, чтобы "сливать" позиции оккупантам - СБУ задержала российского агента

Сообщается, что подозреваемый по указанию агрессора должен был узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.

В дальнейшем мужчина планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" россиянам геолокацию боевых позиций и перемещение десантно-штурмовых подразделений ВСУ на фронте.

Однако правоохранители своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на этапе оформления на военную службу в Силы обороны.

Злоумышленником оказался житель Херсона, который на период оккупации города поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

За это его назначили "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии". На этой "должности" коллаборант занимался подготовкой отрядов, конвоировавших похищенных местных жителей в камеры российской тюрьмы.

По имеющимся данным, именно тогда он попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к негласному сотрудничеству.

После освобождения Херсона приспешник врага получил задание от россиян "залечь на дно" и впоследствии переехать в Киевскую область.

На территории столичного региона он должен был обратиться в местный военкомат, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и там приступить к выполнению вражеских задач.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность).

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Напомним, ранее правоохранители задержали российского пособника, который "передал" захватчикам херсонский филиал "Укрпочты".

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