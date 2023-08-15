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"Передав" окупантам філію "Укрпошти". У Херсоні затримали пособника РФ

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Херсон, Вівторок 15 серпня 2023 10:24
"Передав" окупантам філію "Укрпошти". У Херсоні затримали пособника РФ Фото: у Херсоні затримали пособника РФ, який "передав" окупантам філію "Укрпошти" (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України затримала ворожого пособника, який "передав" російським окупантам херсонську філію "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними слідства, пособником виявився місцевий житель, який на період окупації обласного центру погодився очолити "юридичний відділ державного унітарного підприємства РФ "Пошта Херсон".

На цій "посаді" він виконував завдання місцевого гауляйтера Сальдо щодо "русифікації" місцевої дирекції АТ "Укрпошта".

Зокрема, фігурант розробив "документацію" для незаконної передачі російським загарбникам матеріальної бази дирекції "Укрпошти".

Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи РФ до місцевої системи поштового зв’язку.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватися від правосуддя. Проте, співробітники СБУ все одно вичислили його і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

&quot;Передав&quot; окупантам філію &quot;Укрпошти&quot;. У Херсоні затримали пособника РФФото: у Херсоні затримали пособника РФ, який "передав" окупантам філію "Укрпошти" (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала російського інформатора, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони поблизу передової на Авдіївському напрямку.

Також СБУ викрила зрадницю в Одесі, яка "на зарплаті" у ФСБ займалась коригуванням російських ударів по місту.

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