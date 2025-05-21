Хотів викрасти нові розробки Сил оборони. СБУ затримала "крота" ФСБ

Деталі справи

Як пише СБУ, затримано 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ. Зрадник планував здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки Сил оборони. Для цього він влаштувався до місцевого заводу, який виконує оборонні замовлення.

Зрадника було затримано ще на етапі вербування ворогом.

"Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території підприємства "кріт" намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин", - додає СБУ.

Ілюстративне фото: СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів викрасти нові розробки Сил оборони (ssu.gov.ua)

Для завдання затриманий намагався "втертись" в довіру до колег, які залучені до виробничого процесу.

У тому ж числі зрадник виконував завдання коригувальника та допомагав ворогу "обійти" протиповітряну оборону (ППО) Одеської області. Для цього він об'їжджав область й намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

Що загрожує

"Кроту" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.