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Хотів віддати на армію РФ. У портах України заарештували мільярдне майно олігарха Усманова

Фото: російський олігарх Алішер Усманов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні арештували майно російського олігарха Алішера Усманова на майже 2 млрд грн. На території портів в Україні знаходились підпільні склади з залізною рудою, що належить його компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У результаті слідчо-оперативних дій спільно з детективами БЕБ встановлено місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха Алішера Усманова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

"Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн", - додають в спецслужбі.

За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

"Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу РФ для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань",- кажуть в СБУ.

Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани. За матеріалами Служби безпеки, на вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомлялось, німецька поліція прийшла з обшуками до баварської вілли російського олігарха Алішера Усманова. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

Нагадаємо, Узбекистан лобіює зняття санкцій ЄС з олігарха Алішера Усманова та його сестри Гульбахор Ісмаїлової. Він навіть надає олігарху юридичну допомогу для можливого оскарження у суді, якщо Євросоюз не погодиться зняти санкції.

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