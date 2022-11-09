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Узбекистан лобіює скасування санкцій проти російського олігарха Усманова

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Європа, Середа 09 листопада 2022 11:26
Узбекистан лобіює скасування санкцій проти російського олігарха Усманова Фото: російський олігарх Алішер Усманов (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Узбекистан лобіює зняття санкцій ЄС з олігарха Алішера Усманова та його сестри Гульбахор Ісмаїлової. Він навіть надає олігарху юридичну допомогу для можливого оскарження у суді, якщо Євросоюз не погодиться зняти санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами двох співрозмовників видання, у Ташкенті використали недавній приїзд президента Європейської ради Шарля Мішеля 27-28 жовтня, щоб висловити претензії щодо санкцій проти Усманова.

"Ми не можемо коментувати дії узбецького уряду, але санкції дійсно перешкоджають інвестиційним і благодійним проектам", - заявив речник Усманова. У МЗС Узбекистану переговори щодо санкцій не коментують.

Відомо, що Усманов народився в Узбекистані. У Ташкенті кажуть, що європейські санкції, які передбачають заморожування активів, обмежили здатність мільярдера інвестувати в Узбекистан.

Санкції проти Усманова та його сестри

Усманов потрапив під санкції ЄС 28 лютого. В обґрунтуванні санкцій було вказано, що Усманов має особливо тісні зв'язки з Володимиром Путіним і є одним із його улюблених олігархів.

Сестра Усманова Гульбахор Ісмаїлова також опинилась у санкційному списку ЄС. На неї були зареєстровані деякі з активів олігарха, зокрема яхта Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів.

Як повідомлялось, німецька поліція прийшла з обшуками до баварської вілли російського олігарха Алішера Усманова. Його підозрюють у відмиванні коштів та ухиленні від сплати податків.

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