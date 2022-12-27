Хотел отдать на армию РФ. В портах Украины арестовали миллиардное имущество олигарха Усманова

В Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова на почти 2 млрд грн. На территории портов в Украине находились подпольные склады с железной рудой, принадлежащей его компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы. По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"После этого полезные ископаемые планировали передать потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок",- говорят в СБУ.

"В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу российского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Напомним, Узбекистан лоббирует снятие санкций ЕС с олигарха Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Он даже оказывает олигарху юридическую помощь для возможного обжалования в суде, если Евросоюз не согласится снять санкции.

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