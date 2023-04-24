Хотів створення "Підкарпатської Русі". Жителя Закарпаття засудили до 20 років тюрми

Житель Закарпатської області підтримував дії РФ та хотів створити "Підкарпатську Русь". Правоохоронці задокументували його злочинну діяльність, а суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"У 2014 році засуджений виїхав до РФ. Звідти пропагував ідеї "руського миру" та розпалював ворожі настрої серед жителів Закарпатської області. Він публічно пропонував утворити на території західних областей України так звану "Підкарпатську Русь", а себе вважав її "прем’єр-міністром", - йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік продовжив вести підривну діяльність на користь Кремля. Вже на наступний день після російського вторгнення засуджений поширив відеозвернення до російського диктатора Володимира Путіна. У ньому продовжував наполягати на необхідності утворення "Підкарпатської Русі".

У 2019 році чоловіка заочно засудили за злочини проти національної безпеки до 12 років ув’язнення. Чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням попереднього вироку суду йому призначено остаточне покарання - 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.