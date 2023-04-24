Хотел создания "Подкарпатской Руси". Жителя Закарпатья приговорили к 20 годам тюрьмы

Житель Закарпатской области поддерживал действия РФ и хотел создать "Подкарпатскую Русь". Правоохранители задокументировали его преступную деятельность, а суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"В 2014 году осужденный уехал в РФ. Оттуда пропагандировал идеи "русского мира" и разжигал враждебные настроения среди жителей Закарпатской области. Он публично предлагал образовать на территории западных областей Украины так называемую "Подкарпатскую Русь", а себя считал ее "премьер-министром", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина продолжил подрывную деятельность в пользу Кремля. Уже на следующий день после российского вторжения осужденный распространил видеообращение российскому диктатору Владимиру Путину. В нем продолжал настаивать на необходимости образования "Подкарпатской Руси".

В 2019 году мужчину заочно приговорили за преступления против национальной безопасности к 12 годам заключения. Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. С учетом предыдущего приговора суду ему назначено окончательное наказание - 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.