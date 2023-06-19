Хотів перешкодити контрнаступу. Затримано агента РФ, який готував підрив колії під Дніпром

"На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки", - йдеться в повідомленні.

Так, зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

Для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону.

Також російські загарбники розглядали "варіант диверсії" на об’єктах "Укрзалізниці" за участі завербованого агента.

Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено:

гранати Ф-1 та РГД-5;

карабін;

велику кількість набоїв до стрілецької зброї;

димові шашки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько двох тижнів ведуть контрнаступ на кількох напрямках, зокрема вже звільнено 8 населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

За цей час СБУ затримала мінімум двох агентів РФ, які намагалися перешкодити контрнаступу ЗСУ. Так, СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу у Дніпропетровській області. Він виявився місцевим мешканцем і навіть встиг здобути псевдонім "Геральт". Також співробітники СБУ викрили російського агента в лавах ВСУ, який мав "злити" окупантам напрямки українського контрнаступу. Обох затримали.