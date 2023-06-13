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СБУ затримала агента РФ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 13:36
СБУ затримала агента РФ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу Фото: СБУ затримала агента РФ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу у Дніпропетровській області. Він виявився місцевим мешканцем та навіть встиг отримати псевдонім "Геральт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"За вказівкою ФСБ він збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім "Геральт".

Що саме робив злочинець?

Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. А також він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого "куратора" з ФСБ грошову "винагороду", яка надходила на банківську картку фігуранта.

Для виконання завдань ФСБ зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони.

З метою конспірації, російський агент створив декілька анонімних акаунтів у Telegram, через які передавав розвіддані агресору.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зазначимо, що СБУ не вперше ловить російських агентів у Дніпропетровській області. Наприклад, раніше СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень. Крім того, у Дніпрі працювала ціла агентурна мережа російських коригувальників, які стежили за ударами по місту.

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