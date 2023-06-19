Хотел помешать контрнаступлению. Задержан агент РФ, готовивший подрыв рельсов под Днепром

"В начале этого года мужчину завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки", - говорится в сообщении.

Так, предатель собирал информацию о железнодорожных маршрутах перевозки и местах разгрузки иностранной военной техники ВСУ, задействованной в контрнаступательных операциях украинских войск.

Кроме того, вражеский агент фиксировал координаты железнодорожных станций и мостов, по которым идет передислокация тяжелого вооружения и боеприпасов Сил обороны.

Для выполнения задач агрессора он подробно снимал объекты на камеру своего мобильного телефона во время рабочих выездов поездом. Разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения воздушных ударов по региону.

Также российские захватчики рассматривали "вариант диверсии" на объектах "Укрзализныци" при участии завербованного агента.

Таким образом, агрессор планировал сорвать поставки горючего, оружия и боеприпасов для ВСУ на юго-восточном фронте.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружено:

гранаты Ф-1 и РГД-5;

карабин;

большое количество патронов к стрелковому оружию;

дымовые шашки.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около двух недель ведут контрнаступление на нескольких направлениях, в частности уже освобождены 8 населенных пунктов на на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

За это время, СБУ задержала минимум двух агентов РФ, которые пытались помешать контрнаступлению ВСУ. Так, СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению в Днепропетровской области. Он оказался местным жителем и даже успел получить псевдоним "Геральт". Также сотрудники СБУ разоблачили российского агента в рядах ВСУ, который должен был "слить" оккупантам направления украинского контрнаступления. Обоих задержали.