Хотів балотуватись до Ради, щоб шпигувати. СБУ затримала в Одесі зрадника

Що сталось

Останній місяць зрадник активно займався "розкруткою" власного образу потенційного кандидата у народні депутати України. Для цього він вступив до громадської організації, яка займається питанням екології. Зокрема розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.

Гроші на обидва "проєкти" були виділені спецслужбами Росії. Окремо зрадник запросив для себе винагороду в розмірі 5,5 тисяч доларів щомісяця.

Фото: Хотів балотуватись до ВР, щоб шпигувати. СБУ затримала в Одесі зрадника (ssu.gov.ua)

"Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ", - пише пресслужба.

Зрадника було затримано "на гарячому" під час виконання дорозвідки місцевості поблизу одного з українських об’єктів.

Російський агент, з псевдонімом "Мазепа", для фото й відеофіксації придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки. Отримані відомості він передавав через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати "сеанси" зв’язку використовував різні телефонні номери та акаунти.

"Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії "Єдина Росія" і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації Росії", - додає СБУ.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення.