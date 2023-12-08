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Хотел баллотироваться в Раду, чтобы шпионить. СБУ задержала в Одессе предателя

Фото: Хотел баллотироваться в ВР, чтобы шпионить. СБУ задержала в Одессе предателя (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что случилось

Последний месяц предатель активно занимался "раскруткой" собственного образа потенциального кандидата в народные депутаты Украины. Для этого он вступил в общественную организацию, которая занимается вопросом экологии. В частности разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, курсирующих по городу.

Деньги на оба "проекта" были выделены спецслужбами России. Отдельно предатель запросил для себя вознаграждение в размере 5,5 тысячи долларов ежемесячно.

 

Фото: Хотел баллотироваться в ВР, чтобы шпионить. СБУ задержала в Одессе предателя (ssu.gov.ua)

"Также задокументировано, что российский агент пытался выявить локации ПВО и средств береговой обороны города, в том числе противокорабельных комплексов ВСУ", - пишет пресс-служба. 

Предатель был задержан "на горячем" во время выполнения доразведки местности вблизи одного из украинских объектов.

Российский агент, с псевдонимом "Мазепа", для фото и видеофиксации приобрел на черном рынке специальное устройство скрытой съемки. Полученные сведения он передавал через популярный мессенджер, а чтобы максимально замаскировать "сеансы" связи использовал различные телефонные номера и аккаунты.

"Впоследствии вражеский агент написал заявление на вступление в кремлевскую партию "Единая Россия" и в случае захвата региона надеялся войти в руководящее звено оккупационной администрации России", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем задержала главу оборонного завода "Укроборонпрома", который разворовывал бюджетные миллионы на закупке запчастей для СУ-27.

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Служба безопасности УкраиныОдесса