У Хотинській фортеці обвалився стародавній мур (фото)

"Вчора в нашій прекрасній Хотинської фортеці сталася дуже не приємна і вкрай аварійна ситуація. Так, відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий. Всі живі! Найважливіше, ніхто не постраждав", - написав він.

Обвал стався на території Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця", постраждав один з великих мурів. Зазначається, що команда ДІАЗ відреагувала дуже швидко, залучивши працівників ДСНС та обмеживши доступ туристів до пошкодженої ділянки.

Зараз, за словами Дранчука, ведеться фіксація масштабу пошкоджень. Про інцидент вже проінформували усі важливі установи - Чернівецьку обласну військову адміністрацію, Міністерство культури України та Міністерство розвитку громад і територій України.

"Максимально долучаємось до пошуку фінансування реставраційних робіт. З усім справимось", - додав Дранчук.

Стародавня Хотинська фортеця розташована у місті Хотин Чернівецької області. Масштабну фортецю остаточно добудували у XV столітті, вона відома завдяки знаменитій Хотинській битві 1621 року, де брали участь українські козаки під командуванням Петра Сагайдачного.

Державний історико-архітектурний заповідник (ДІАЗ) "Хотинська фортеця" створили у 2000 році. У 2007 році за результатами всеукраїнського опитування Хотинську фортецю визнали одним із "Семи див України".