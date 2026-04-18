UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Хотинській фортеці обвалився стародавній мур (фото)

16:30 18.04.2026 Сб
2 хв
Що відомо про пошкодження одного з "Семи див України"?
aimg Антон Корж
Фото: стан муру Хотинської фортеці після обвалу (Андрій Дранчук / Facebook)

В Хотинській фортеці в Чернівецькій області (Буковина) стався частковий обвал на одному з мурів. Постраждалих немає, доступ туристів до аварійної ділянки обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Хотина Андрія Дранчука.

"Вчора в нашій прекрасній Хотинської фортеці сталася дуже не приємна і вкрай аварійна ситуація. Так, відбувся частковий обвал на великій стіні. І цей обвал дуже суттєвий. Всі живі! Найважливіше, ніхто не постраждав", - написав він.

Обвал стався на території Державного історико-архітектурного заповідника "Хотинська фортеця", постраждав один з великих мурів. Зазначається, що команда ДІАЗ відреагувала дуже швидко, залучивши працівників ДСНС та обмеживши доступ туристів до пошкодженої ділянки.

Зараз, за словами Дранчука, ведеться фіксація масштабу пошкоджень. Про інцидент вже проінформували усі важливі установи - Чернівецьку обласну військову адміністрацію, Міністерство культури України та Міністерство розвитку громад і територій України.

"Максимально долучаємось до пошуку фінансування реставраційних робіт. З усім справимось", - додав Дранчук.

Фото: міський голова Хотина Андрій Дранчук / Facebook

Стародавня Хотинська фортеця розташована у місті Хотин Чернівецької області. Масштабну фортецю остаточно добудували у XV столітті, вона відома завдяки знаменитій Хотинській битві 1621 року, де брали участь українські козаки під командуванням Петра Сагайдачного.

Державний історико-архітектурний заповідник (ДІАЗ) "Хотинська фортеця" створили у 2000 році. У 2007 році за результатами всеукраїнського опитування Хотинську фортецю визнали одним із "Семи див України".

Нагадаємо, що на території Дунайського біосферного заповідника спалахнула пожежа через атаку російських окупантів по Одещині в ніч на 17 квітня. Заповідник має міжнародне значення і входить до складу транскордонного резервату ЮНЕСКО.

А 24 березня під час атаки російських окупантів по Львову один з ворожих дронів поцілив по житловому будинку в центрі та об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Бернардинському монастирю. Проте ЮНЕСКО хоч і висловила "глибоку стурбованість" у зв'язку з ударом, навіть не згадала про те, хто завдав удару - через що отримала "рознос" від МЗС України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаЧернівецька областьБуковина