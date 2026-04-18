В Хотинской крепости обвалилась древняя стена (фото)

"Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень не приятная и крайне аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене. И этот обвал очень существенный. Все живы! Самое важное, никто не пострадал", - написал он.

Обвал произошел на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость", пострадал один из больших стен. Отмечается, что команда ГИАЗ отреагировала очень быстро, привлекая работников ГСЧС и ограничив доступ туристов к поврежденному участку.

Сейчас, по словам Дранчука, ведется фиксация масштаба повреждений. Об инциденте уже проинформировали все важные учреждения - Черновицкую областную военную администрацию, Министерство культуры Украины и Министерство развития общин и территорий Украины.

"Максимально приобщаемся к поиску финансирования реставрационных работ. Со всем справимся", - добавил Дранчук.

Фото: городской голова Хотина Андрей Дранчук / Facebook

Древняя Хотинская крепость расположена в городе Хотин Черновицкой области. Масштабную крепость окончательно достроили в XV веке, она известна благодаря знаменитой Хотинской битве 1621 года, где участвовали украинские казаки под командованием Петра Сагайдачного.

Государственный историко-архитектурный заповедник (ГИАЗ) "Хотинская крепость" создали в 2000 году. В 2007 году по результатам всеукраинского опроса Хотинскую крепость признали одним из "Семи чудес Украины".