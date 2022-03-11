Мы хотим убедиться, что в Украине достаточно оружия для защиты, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы убедиться в том, что в Украине достаточно оружия для защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление 11 марта.

Джо Байден заявил, что США хотят убедиться, что в Украине достаточно оружия для защиты.

"Мы собираемся убедиться, что у Украины есть оружие, чтобы защитить себя от вторжения российских войск", - сказал президент США.

Он вопрос о том, придут ли американские самолеты и пилоты на помощь Украине, Джо Байден ответил так:

"Мы не будем воевать в Третьей мировой войне в Украине. Это называется Третья мировая война... ", - сказал Джо Байден.

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