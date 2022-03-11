Ми хочемо переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що хотів би переконатися в тому, що в Україні достатньо зброї для захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ 11 березня.
Джо Байден заявив, що США хочуть переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту.
"Ми збираємося переконатися, що в України є зброя, щоб захистити себе від вторгнення російських військ", - сказав президент США.
Він питання про те, чи прийдуть американські літаки та пілоти на допомогу Україні, Джо Байден відповів так:
"Ми не будемо воювати в третій світовій війні в Україні. Це називається Третя світова війна...",- сказав Джо Байден.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Джо Байден особисто заблокував відправку польських літаків МіГ-29 в Україну.
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