Хотіли б зробити все, щоб зменшити гостроту бойових дій, - глава МЗС Саудівської Аравії

Саудівська Аравія підтримує зменшення гостроти бойових дій у війні між Росією та Україною. Країна виступає за врегулювання під егідою ООН на принципах поваги до міжнародного права.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заявиву міністра закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принца Файсала бін Фархана Аль Сауда на брифінгу в Києві.