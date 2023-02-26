Хотели бы сделать все, чтобы снизить остроту боевых действий, - глава МИД Саудовской Аравии
Саудовская Аравия поддерживает уменьшение остроты боевых действий в войне между Россией и Украиной. Страна выступает за урегулирование под эгидой ООН на принципах уважения международного права.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявленную министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принца Файсала бин Фархана Аль Сауда на брифинге в Киеве.
По его словам, Украина и Саудовская Аравия провели плодотворные переговоры по сотрудничеству стран. Основным вопросом была проблема войны и пути ее окончания.
"Королевство Саудовская Аравия хотело бы сделать все возможное для того, чтобы снизить остроту боевых действий. Как известно, любая война заканчивается диалогом и столом переговоров. Но, конечно, это все должно быть под эгидой ООН и с уважением к международному праву", - сказал бин Фархан Аль Сауд.
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом. В ходе его визита были подписаны документы о предоставлении помощи Украине.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Саудовской Аравии выделило для Украины пакет гуманитарной помощи стоимостью 400 млн. долларов.
Также мы писали, что в Конгрессе США анонсировали расследование информации о "тайном соглашении" по увеличению добычи нефти, которую якобы заключили Белый дом и Саудовская Аравия.
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