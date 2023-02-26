ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотели бы сделать все, чтобы снизить остроту боевых действий, - глава МИД Саудовской Аравии

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 февраля 2023 19:59
Хотели бы сделать все, чтобы снизить остроту боевых действий, - глава МИД Саудовской Аравии Фото: глава МИД Саудовской Аравии Файсал бин Фархан Аль Сауд (flickr by U.S. Department of State_
Автор: Наталья Кава

Саудовская Аравия поддерживает уменьшение остроты боевых действий в войне между Россией и Украиной. Страна выступает за урегулирование под эгидой ООН на принципах уважения международного права.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявленную министра иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принца Файсала бин Фархана Аль Сауда на брифинге в Киеве.

По его словам, Украина и Саудовская Аравия провели плодотворные переговоры по сотрудничеству стран. Основным вопросом была проблема войны и пути ее окончания.

"Королевство Саудовская Аравия хотело бы сделать все возможное для того, чтобы снизить остроту боевых действий. Как известно, любая война заканчивается диалогом и столом переговоров. Но, конечно, это все должно быть под эгидой ООН и с уважением к международному праву", - сказал бин Фархан Аль Сауд.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан Аль Сауд посетил Украину с рабочим визитом. В ходе его визита были подписаны документы о предоставлении помощи Украине.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Саудовской Аравии выделило для Украины пакет гуманитарной помощи стоимостью 400 млн. долларов.

Также мы писали, что в Конгрессе США анонсировали расследование информации о "тайном соглашении" по увеличению добычи нефти, которую якобы заключили Белый дом и Саудовская Аравия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Саудовская Аравия Война России против Украины
NEWS
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны