Хотіли зняти відео, але не склалося: на Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики"

Ілюстративне фото: українські військові взяли росіян у полон (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сили оборони взяли на Запорізькому напрямку в полон групу російських окупантів, які хотіли відзняти фейкове відео про нібито "просування" на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Російські окупанти отримали завдання зайти до населеного пункту Павлівка, яке перебуває під контролем Сил оборони. Росіянам потрібно було встановити прапор РФ в селі, після чого відзняти відео про нібито "просування" російських сил.

"Черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них передбачувано - полоном", - зазначили у пресслужбі.

Загалом за минулий тиждень військові зі складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із оборонцями з підрозділів 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських окупантів. Також у бригаді показали відео з полоненими росіянами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що бійці Інтернаціонального батальйону "Азову" провели успішну операцію із зачистки населеного пункту Золотий Колодязь на Добропільському напрямку. При цьому лише за одну добу захисникам вдалося взяти в полон 18 російських військовослужбовців.

Додамо також, що за підсумками нового раунду переговорів в Абу-Дабі Україна та РФ вперше за тривалий час провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 громадян. Списки тих, кого вдалося повернути, не оприлюднюються: відомо, що повернули українців, яких в РФ "засудили" до ув'язнення.

Перед цим останній комбінований обмін було проведено у жовтні 2025 року. Тоді з російського полону вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних. Більшість українців перебували в полоні з 2022 року.

