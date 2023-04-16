Не хотіли на війну в Україну. У Хорватії суд відмовив біженцям із Чечні у політичному притулку

За його словами, зараз чеченців можуть депортувати назад до Росії.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмову було винесено без будь-яких доказів, і вона ґрунтується на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами", - сказав Дадуєв.

Вихідці з Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, розповіли, що однією з причин еміграції було небажання брати участь у війні РФ проти України.

Зараз вони перебувають у центрі для мігрантів. Звідти їх можуть випустити як для проїзду в іншу країну, так і депортувати в Росію. Остаточне рішення поки що невідоме.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" почала вербувати у свої ряди в'язнів із Чечні. Більшість із них було засуджено з політичних мотивів.

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