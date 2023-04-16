UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не хотіли на війну в Україну. У Хорватії суд відмовив біженцям із Чечні у політичному притулку

Фото: У Хорватії суд відмовив біженцям із Чечні у політичному притулку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Суд у Хорватії відмовив п'ятьом уродженцям Чечні в статусі політичних біженців і наданні міжнародного захисту. Вони втекли з РФ оскільки не хотіли брати участь у війні в Україні.

Про це заявив представник "Асамблеї чеченців Європи" Іса Дадуєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказ.Реалії".

За його словами, зараз чеченців можуть депортувати назад до Росії.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмову було винесено без будь-яких доказів, і вона ґрунтується на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами", - сказав Дадуєв.

Вихідці з Чечні, які перебувають у Хорватії транзитом, розповіли, що однією з причин еміграції було небажання брати участь у війні РФ проти України.

Зараз вони перебувають у центрі для мігрантів. Звідти їх можуть випустити як для проїзду в іншу країну, так і депортувати в Росію. Остаточне рішення поки що невідоме.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" почала вербувати у свої ряди в'язнів із Чечні. Більшість із них було засуджено з політичних мотивів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧечняХорватияВійна Росії проти України