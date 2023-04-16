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Не хотели на войну в Украину. В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в политическом убежище

Фото: В Хорватии суд отказал беженцам из Чечни в политическом убежище (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Они бежали из РФ поскольку не хотели участвовать в войне в Украине.

Об этом заявил представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

По его словам, сейчас чеченцев могут депортировать обратно в Россию.

"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних предположениях, что претенденты на защиту являются исламистскими экстремистами", - сказал Дадуев.

Выходцы из Чечни, которые находятся в Хорватии транзитом, рассказали, что одной из причин эмиграции было нежелание участвовать в войне РФ против Украины.

Сейчас они находятся в центре для мигрантов. Оттуда их могут выпустить как для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. Окончательное решение пока неизвестно.

Напомним, ЧВК "Вагнера" начала вербовать в свои ряды узников из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам.

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