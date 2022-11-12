Хотіли виховувати "руський дух". У школі під Ізюмом виявили пів тисячі підручників з РФ
Правоохоронці вилучили 500 російських підручників із Богуславської загальноосвітньої школи (Харківська область). Тодішня окупаційна "влада" планувала викладати дітям за програмою РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"У навчальному закладі зафіксовано чергову невдалу спробу окупантів впровадити російську освіту. Звичайні шкільні кабінети, де навчались маленькі українці, перетворились на склад книжок Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокурорів, підручники РФ будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності як речові докази. Загалом було вилучено понад 500 підручників російського зразка для учнів 1-11 класів.
"Агітація, пропаганда та виховання "руського духа та патріотизму" - основні цілі російської так званої навчальної програми", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, що у Харківській області затримали двох освітян, які в окупації викладали за програмою РФ.
Також у звільненій Боровій виявили підручники про "возз'єднання Криму з РФ".
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