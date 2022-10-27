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У звільненій Боровій виявили підручники про "возз'єднання Криму з РФ" (фото)

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Борова, Четвер 27 жовтня 2022 17:23
У звільненій Боровій виявили підручники про "возз'єднання Криму з РФ" (фото) Фото: У звільненій Боровій виявили підручники про "возз'єднання Криму з РФ" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У деокупованій Боровій (Харківська область) було виявлено майже сто російських пропагандистських підручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Серед них книжки з російської мови, історії РФ різних періодів, основ безпеки життєдіяльності, суспільствознавства з російським триколором на обкладинці та інші", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям у Боровій вдалося виявити підручнику з історії, в яких було написано про "велике возз'єднання Криму з РФ" та про "найбільший проект - будівництво Кримського мосту". Окупанти не оминули і тему "визнання" РФ незаконних "ДНР" та "ЛНР" у лютому 2022 року. Підручники будуть використані як речові докази у кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності та геноциду.

"Окупанти намагалися русифікувати учнів, викорінюючи все українське. Вони хотіли розпочати навчальний рік в окупованих містах і селах області за програмами та стандартами освіти держави-агресора", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що українські військові увійшли в Борову під Ізюмом на початку жовтня.

Раніше стало відомо, що українські військові звільниили село Торське у Донецькій області, що у 22 кілометрах від Кремінної у Луганській області.

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