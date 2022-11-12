Хотели воспитывать "русский дух". В школе под Изюмом обнаружили пол тысячи учебников из РФ

Правоохранители изъяли 500 российских учебников из Богуславской общеобразовательной школы (Харьковская область). Тогдашние оккупационные "власти" планировали преподавать детям по программе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В учебном заведении зафиксирована очередная неудачная попытка оккупантов внедрить российское образование. Обычные школьные кабинеты, где учились маленькие украинцы, превратились в склад книг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации прокуроров, учебники РФ будут приобщены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства. В общей сложности было изъято более 500 учебников российского образца для учащихся 1-11 классов.

"Агитация, пропаганда и воспитание "русского духа и патриотизма" - основные цели российской так называемой учебной программы", - добавили правоохранители.