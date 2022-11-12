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Хотели воспитывать "русский дух". В школе под Изюмом обнаружили пол тысячи учебников из РФ

Новина українською →
Украина, Суббота 12 ноября 2022 16:23
Хотели воспитывать "русский дух". В школе под Изюмом обнаружили пол тысячи учебников из РФ Фото: В школе под Изюмом обнаружили пол тысячи учебников из РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители изъяли 500 российских учебников из Богуславской общеобразовательной школы (Харьковская область). Тогдашние оккупационные "власти" планировали преподавать детям по программе РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В учебном заведении зафиксирована очередная неудачная попытка оккупантов внедрить российское образование. Обычные школьные кабинеты, где учились маленькие украинцы, превратились в склад книг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации прокуроров, учебники РФ будут приобщены в уголовные производства по фактам коллаборационной деятельности как вещественные доказательства. В общей сложности было изъято более 500 учебников российского образца для учащихся 1-11 классов.

"Агитация, пропаганда и воспитание "русского духа и патриотизма" - основные цели российской так называемой учебной программы", - добавили правоохранители.

Напомним, что в Харьковской области задержали двух педагогов, которые в оккупации преподавали по программе РФ.

Также в освобожденной Боровой обнаружили учебники о "воссоединении Крыма с РФ".

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