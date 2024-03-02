ua en ru
Сб, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хотіли сховатись між дерев. Військові ліквідували ворога на Лиманському напрямку (відео)

Україна, Субота 02 березня 2024 18:15
UA EN RU
Хотіли сховатись між дерев. Військові ліквідували ворога на Лиманському напрямку (відео) Фото: Військові ліквідували ворога на Лиманському напрямку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Група "Vidar" роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та рота розвідки 60 ОМБр показали, як знищують ворога на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 60 окремої механізованої Інгулецької бригади.

Військові "розбили" позиції російських окупантів на Лиманському напрямку.

"Ворог навчається ховатися серед дерев та не рухатися, щоб уникнути розкриття своїх позицій, проте очі наших "летунів" та розвідників дуже складно обдурити", - наголосили військові.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 березня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 415 640 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Рятувальна операція продовжується. Що відомо про удар по багатоповерхівці в Одесі
Рятувальна операція продовжується. Що відомо про удар по багатоповерхівці в Одесі
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня